السعودية اليوم / جامعة الباحة تعقد أكثر من 1950 اختبار عن بعد لأكثر من 36 ألف طالب وطالبة



‎الباحة 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

نفذت جامعة الباحة 1970 اختباراً عن بعد لـ 36345 طلاب وطالبات وذلك عبر برنامج "رافد".

وأوضحت الجامعة أن الطلاب والطالبات في مختلف الكليات والتخصصات الأسبوع الثاني أداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1442/1441، التي جرى تقديمها بشكل إلكتروني .

واتخذت الجامعة الإجراءات والتجهيزات التقنية الملائمة لتقديم الاختبارات بصورة الكترونية، مؤكدة أن الاختبارات قد سارت بكل يسر وسهولة ولله الحمد، بفضل حرص إدارة الجامعة على وضع الخطط اللازمة لضمان سير الاختبارات على الوجه المطلوب.

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12:47ت م

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