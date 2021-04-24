السعودية اليوم / باكستان تسجل 5908 إصابات جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 5908 إصابات جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس 790016، منها 86529 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16999، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 686488.

// انتهى //

12:32ت م

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إسلام آباد 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 5908 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، و157 حالة وفاة.وأفاد المركز الوطني بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس 790016، منها 86529 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16999، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 686488.// انتهى //12:32ت م0043

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