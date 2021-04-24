سياسي / اهتمامات الصحف الفلسطينية



رام الله 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم المواجهات في مدينة القدس بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي، الانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس ، حيث اصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بجروح في عدة محافظات خلال مسيرات الدعم والمساندة لأبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأدية نحو 75 ألف مصل، الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، رغم الإجراءات الإسرائيلية المشددة.

وأوردت صحف فلسطين أقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن صمود المقدسيين تجاه ما يتعرضون له من مخططات تهجير واقتلاع وفي مواجهتهم عمليات القمع اليومية، كشف مجددا أزمة الأخلاق والقيم والمبادئ الدولية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني.

ونشرت صحف هذا اليوم أقوال المجلس الوطني الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حولت مدينة القدس، إلى ساحة حرب، وأحياءها إلى ثكنات عسكرية، وطاردت أبناءها ونصبت الحواجز الحديدية في الساحات والميادين واعتدت على المصلين، ومنعتهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس

ولفتت الصحف النظر إلى إدانة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية التحريض والاستفزازات التي قامت بها مجموعات يهودية متطرفة ليلة أمس في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.

// انتهى //

12:26ت م

0042



رام الله 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم المواجهات في مدينة القدس بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي، الانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس ، حيث اصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بجروح في عدة محافظات خلال مسيرات الدعم والمساندة لأبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأدية نحو 75 ألف مصل، الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، رغم الإجراءات الإسرائيلية المشددة.وأوردت صحف فلسطين أقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن صمود المقدسيين تجاه ما يتعرضون له من مخططات تهجير واقتلاع وفي مواجهتهم عمليات القمع اليومية، كشف مجددا أزمة الأخلاق والقيم والمبادئ الدولية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني.ونشرت صحف هذا اليوم أقوال المجلس الوطني الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حولت مدينة القدس، إلى ساحة حرب، وأحياءها إلى ثكنات عسكرية، وطاردت أبناءها ونصبت الحواجز الحديدية في الساحات والميادين واعتدت على المصلين، ومنعتهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا ، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 23 وفاة و1440 إصابة جديدة و2546 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.ولفتت الصحف النظر إلى إدانة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية التحريض والاستفزازات التي قامت بها مجموعات يهودية متطرفة ليلة أمس في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.// انتهى //12:26ت م0042

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.