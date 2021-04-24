السعودية اليوم / بلجيكا تسجّل 3581 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 3581 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت السلطات الصحية البلجيكية اليوم، إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 968107 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 23954 .

// انتهى //

11:15ت م

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بروكسل 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واسسجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 3581 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و45 حالة وفاة.وأوضحت السلطات الصحية البلجيكية اليوم، إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 968107 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 23954 .// انتهى //11:15ت م0041

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