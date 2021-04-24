السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة



الباحة 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية وتساقط البر والسيول.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الحادية عشر مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات العقيق , القرى , المخواة , المندق , بلجرشي , بني حسن , غامد الزناد , قلوة والأجزاء المجاورة لها.

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10:32ت م

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