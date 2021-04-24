السعودية اليوم / 409 وفيات و3911 إصابة جديدة بكورونا في المكسيك



مكسيكو سيتي 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

سجلت المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية، 3911 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة المكسيكية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.323.430 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 214.504 حالات وفاة.

// انتهى //

04:54ت م

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مكسيكو سيتي 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واسسجلت المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية، 3911 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و409 وفيات.وأفادت وزارة الصحة المكسيكية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.323.430 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 214.504 حالات وفاة.// انتهى //04:54ت م0034

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