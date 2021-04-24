أمطار رعدية ورياح نشطة على مكة حتى الـ11 مساء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة اليوم – بمشيئة الله -، يفيد بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني مدى الرؤية، على العاصمة المقدسة وعدد محافظات المنطقة ، يشمل محافظة الكامل ، والجموم ، وبحرة، وخليص .

وبين المركز أن الحالة تبدأ الثانية عشرة ظهراً، وتستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

طقس مكة اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل ، الحدود الشمالية).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

شارك الخبر