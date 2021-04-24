العنف الأسري عن فتاة حائل: تمت مباشرة الحالة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-24

متابعات الخليج 365_الرياض

أوضح مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم السبت أنه تم رصد حالة الفتاة التي تعرضت للعنف الأسري في حائل.

وأشار مركز بلاغات العنف الأسري، في تغريدة عبر “تويتر”، إلى أنه تم توجيه الفتاة لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة حائل ، وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وأضاف المركز : إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فتاة تتعرض للعنف الأسري، تود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التوضيح بأنه تم رصد الحالة وتوجيهها إلى الحماية الأسرية في حائل وجار التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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