شروط الاستفادة من دعم جود الإسكان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعتبر منصة جود الإسكان إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية والتي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا والتي لا تتمكن من دفع الإيجار الشهري أو تملك مسكن وذلك من خلال عدد من المعايير حيث يتم التبرع عبر منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمة الخيرية.

معايير الاستفادة من دعم جود الإسكان

ويعتبر معيار ضعف القدرة المالية هو المؤشر الذي بناء عليه يتم تحديد مدى استفادة الأسر من عدمه من خدمات المنصة وهذا المعيار عبارة عن مجموعة من المتغيرات التي تصف حالة الشخص الذي تم عرض حالته بالمنصة والتي بمجموعها تعطي صورة أدق عن مدى القدرة المالية لهذا الشخص.

والمعيار يقيس القدرة المالية عبر النظر إلى خمسة أبعاد وهي:

البعد الاقتصادي

البعد الديموغرافي

البعد السكني

البعد الاجتماعي

البعد الصحي

ويحتوي كل بعد من الأبعاد الخمسة على مجموعة من المتغيرات، ولكل متغير وزن نسبي، يحصل الشخص المعروض بالمنصة على درجة في كل متغير، وبناءً عليها يتم حساب درجة القدرة المالية له ويعتبر الشخص ضعيف قدرة مالية إذا حقق درجة قدرة مالية على المعيار تساوي 60٪ أو أقل.

الضعف الاقتصادي

وعلى هذا فإن الضعيف اقتصادياً هو الشخص الذي لا يُمكّنه مستوى دخله من تلبية الحد الأدنى المقبول من الحاجات الأساسية بما في ذلك الغذاء، الصحة، التعليم، السكن، الملبس والمواصلات.

طريقة التقديم في منصة جود الإسكان

يتم التأكد من استحقاق المستفيد للدعم في جود الإسكان من خلال الربط مع قواعد البيانات التي توفر معلومات عن المستفيد وحالته الاجتماعية ومدى استحقاقه للدعم السكني، كما تقوم الجمعيات الشريكة للبرنامج بالبحث الاجتماعي للتأكد من هذا الاستحقاق ميدانياً عن طريق نموذج بحث اجتماعي معتمد.

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