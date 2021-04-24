تدني الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول في الباحة حتى الـ11 مساء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الحادية عشر مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات العقيق, القرى, المخواة, المندق, بلجرشي, بني حسن, غامد الزناد, قلوة والأجزاء المجاورة لها.

أمطار الباحة اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل ، الحدود الشمالية).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

شارك الخبر