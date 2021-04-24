الأرصاد : أمطار رعدية ورياح نشطة على 9 مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-24

متابعات الخليج 365 - واس

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل ، الحدود الشمالية).

تقرير الأرصاد عن حالة الطقس

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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