شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة": 3 أسباب وراء أهمية لقاح كورونا للقضاء على الوباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة اليوم السبت أن لقاح كورونا سيقضي على الوباء ويجعل فيروس كورونا من الماضي .

وأوضحت وزارة الصحة الأسباب التي تجعل لقاح كورونا أهم وسيلة للقضاء على الفيروس وهي :

1- التعرف على الفيروس فور دخول الجسم .

2- انتاج أجسام مضادة لمحاربة الفيروس .

3- تذكر المرض وكيفية مكافحته .

كما أكدت وزارة الصحة على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية كلبس الكمامة ، والتباعد وغسل اليدين .