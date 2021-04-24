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شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة": 3 أسباب وراء أهمية لقاح كورونا للقضاء على الوباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت وزارة الصحة اليوم السبت أن لقاح كورونا سيقضي على الوباء ويجعل فيروس كورونا من الماضي .
وأوضحت وزارة الصحة الأسباب التي تجعل لقاح كورونا أهم وسيلة للقضاء على الفيروس وهي :
1- التعرف على الفيروس فور دخول الجسم .
2- انتاج أجسام مضادة لمحاربة الفيروس .
3- تذكر المرض وكيفية مكافحته .
كما أكدت وزارة الصحة على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية كلبس الكمامة ، والتباعد وغسل اليدين .