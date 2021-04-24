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"الصحة": 3 أسباب وراء أهمية لقاح كورونا للقضاء على الوباء

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة اليوم السبت أن لقاح كورونا سيقضي على الوباء ويجعل فيروس كورونا من الماضي .

وأوضحت وزارة الصحة الأسباب التي تجعل لقاح كورونا أهم وسيلة للقضاء على الفيروس وهي :

1- التعرف على الفيروس فور دخول الجسم .

2- انتاج أجسام مضادة لمحاربة الفيروس .

3- تذكر المرض وكيفية مكافحته .

كما أكدت وزارة الصحة على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية كلبس الكمامة ، والتباعد وغسل اليدين .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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