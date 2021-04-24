“الطيران المدني”: تطبيق “توكلنا” شرط لدخول المسافرین والموظفين المطارات الداخلية والدولية

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أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن وجود تطبيق “توكلنا” في أجهزة الجوال شرط أساسي لدخول المسافرين والموظفين المطارات الداخلية والدولية بالمملكة.

وأوضحت الهيئة في تعميم لها على الناقلات الجوية الوطنية، أنه يجري العمل مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات ذات العلاقة، والتنسيق في ذلك مستمر على الربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة قبل التوجه للمطار للمسافر الذي تكون حالته الصحية في التطبيق محصناً أو لم تثبت إصابته.

وأبانت أنه لن يسمح بدخول المطارات إلا من خلال استخدام التطبيق عبر ثلاث مناطق للفرز عند الدخول للمطار، وتشمل العاملين والمسافرين والموظفين وجميع مرتادي المطار، وعند منطقة إنهاء إجراءات السفر وإصدار بطاقة صعود الطائرة، وعند منطقة دخول الطائرات.

وأوضحت أن ذلك يأتي لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة “كورونا” الموصى بها من قبل اللجان المختصة في المطارات والمنشآت التابعة لها.

Source akhbaar24.argaam

