إحباط تهريب 2.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل شحنة رمان قادمة من لبنان

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، إحباط محاولة تهريب نحو 2.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام. وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية، النقيب محمد النجيدي، أن الأقراص المخدرة كانت مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان. ولفت إلى أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة حفر الباطن، وهم 4 مواطنين ونازح، مؤكدًا أنه اتخذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالتهم للنيابة العامة. Source akhbaar24.argaam





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