“وزارة الدفاع” تعلن فتح بوابة القبول والتجنيد لوظائف عسكرية للجنسين

︎ :

.



أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد، فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية “رجال ونساء” للالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة رقيب حتى جندي.

وأوضحت الوزارة، أن التقديم يبدأ بعد غد الأحد الموافق 13 / 9 / 1442هـ، داعية الراغبين في التقديم، إلى زيارة بوابة القبول الموحد.

وأبانت أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف المعلنة وشروط وإجراءات التقديم والقبول عبر الرابط.

Source akhbaar24.argaam

