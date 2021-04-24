زين السعودية تعلن وظائف ممثلي إدارة مركز الاتصال لحملة الثانوية فأعلى

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تعلن شركة زين السعودية عن توفر وظائف متعددة للرجال والنساء في مقرها بالرياض بمسمى ممثل إدارة مركز الاتصال (Contact Centre Management) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على أحد الشهادات (الثانوية، الدبلوم، فأعلى).

– مهارات في التواصل.

– الأفضلية لمن يجيد اللغة الإنجليزية.

– لا يشترط تخصص محدد أو خبرة.

المهام الوظيفية:

– تنفيذ سياسات وإجراءات إدارة مركز الاتصال.

– تنفيذ الأنشطة المخصصة في منطقة محدد مع الإشراف المباشر.

– الرد على شكاوي وأسئلة العملاء المنتظمة والروتينية لضمان تلبية طلبات العمل في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.

– المساعدة في إعداد الإجابات المتكررة للأسئلة المتكررة من العملاء لضمان سرعة الاستجابة مستقبلاً.

– تزويد العملاء بمعلومات عن المنتجات والخدمات والعروض لشركة زين ودعم العملاء لاختيار أفضل خطة مناسبة لهم.

– بيع المنتجات المتقاطعة لزيادة المبيعات والإيرادات.

– تصعيد الحالات المعقدة عند الحاجة وتأكيد تقديم خدممة العملاء بكفاءة وبالوقت المحدد.

– الإشراف على عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها وتصفيتها وتصنيفها قبل إرسالها إلى المسؤولين عن إصلاحها.

– التواصل بأعضاء الفريق الآخرين لبناء علاقات عمل فعالة وتحديد أوجه التآزر.

– الإبلاغ عن أي مشكلات قد تشكل خطرأ على الأعمال أو العمليات أو الأنظمة أو الموظفين أو أي مشكلات تتعلق بأمن المعلومات.

– دعم فريق مخاطر المؤسسة وأمن المعلومات في عملية التخفيف من المخاطر.

نبذة عن الشركة:

شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) شركة مساهمة سعودية بدأت نشاطها التشغيلي في عام 2008م وهي ثالث شركة اتصالات للهاتف المحمول في السعودية، تقديم الشركةخدمات الهاتف المحمول وخدمات الرسائل القصيرة والوسائط المتعددة تطبيقات شرائح الهاتف المتنقل وخدمات الجيل الثالث (3ج) والجيل الرابع وتقدم أيضا خدمة الإنترنت السريع المتنقل.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: https://bit.ly/32GlNn1 ويستمر حتى السبت 1442/10/3هـ (الموافق 2021/5/15م).

Source wadhefa

