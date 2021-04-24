مركز أرامكو الطبي يعلن وظيفة محلل أعمال مساعد للجنسين حديثي التخرج

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يعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحديثي التخرج محلل أعمال مساعد (Associate Business Analyst) في المنطقة الشرقية (الظهران)، للرجال أو النساء حملة البكالوريوس على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال أو نساء).

– حاصل على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات (إدارة الأعمال، المحاسبة، الإدارة العامة، الإحصاء).

– لا يشترط الخبرة (حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن خمس سنوات في مجال مشابه).

– إتقان اللغة الإنجليزية.

– القدرة على إجراء التحليل الإحصائي.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

– مهارات عرض ممتازة.

الوصف الوظيفي:

أداء مجموعة مهام متنوعة في تحليل وتطوير البيانات الخاصة في مجال الميزانيات والمسائلة وتحليل التكلفة وتحليل المسح والتخطيط وخطط وتقارير التشغيل.

المهام الرئيسية:

– إعداد التقارير الروتينية والخاصة لمراجعتها والموافقة عليها.

– إجراء الدراسات كما هو مطلوب مع التطوير والحفاظ على التقارير الإحصائية

– المساعدة في إعداد تقارير الإدارات مثل خطط الأعمال وتقارير المساءلة والتقارير ذات الصلة لمراجعة الإدارة والمصادقة عليها.

– المساعدة في إعداد المخططات والرسوم البيانية وتنظيم الإحصاءات ذات الصلة.

– تقديم التحليلات والملخصات كما تم تعيينها وتقديم النتائج.

– إجراء عمليات تدقيق الفترة أو المراجعات التشغيلية وتجميع الإحصاءات وإعداد التقارير عنها.

– عرض النتائج واقتراح الحلول.

– حفظ السجلات والبيانات الإحصائية.

– أداء واجبات أخرى في مجال الوظيفة حسب التوجيهات.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: https://bit.ly/3neHK6n

Source wadhefa

