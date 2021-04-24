(997) و(أسعفني) يستقبلان 9947 بلاغًا للهلال الأحمر بمكة

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان المبارك (24633) مكالمة هاتفية نتج عنها (9947) بلاغًا إسعافيًّا تجاوبت معها الفرق الإسعافية بكل كفاءة ومهنية.

وسجل بلاغات الأمراض المختلفة أعلى نسبة بلاغات (3785) بلاغاً، وسجلت الحوادث المرورية بأنواعها (2159) بلاغاً إسعافياً, والأزمات التنفسية (568) بلاغًا، والحريق (631) بلاغًا، والإغماء (528) بلاغاً.

ويصل عدد المراكز الإسعافية بمنطقة مكة المكرمة إلى (98) مركزًا، تعمل على مدار الساعة ومجهزة بأحدث المعدات الإسعافية، ويعمل بها طواقم طبية من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف.

وتستقبل هيئة الهلال الأحمر طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997، أو عن طريق تطبيق "أسعفني"، الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ وتتبع مساره، كما يتيح للفرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلغ، ويوفر أيضًا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم وأرقام الطوارئ للجهات الإغاثية الأخرى، وعديد من المميزات لهذا التطبيق .