شكرا لمتابعة خبر عن الكلباني: الخصومة والتعصب الكروي حرام شرعا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث الداعية عادل الكلباني، عن التعصب بين مشجعي الأندية الرياضية ، مشيرا إلى أن الأمر قد يصل بالبعض للهجر، أو الطلاق إذا كان الزوجان يشجعان ناديين مختلفين.

وقال الكلباني خلال برنامج "عز الرياضة": "أحد المسؤولين زعل علي بعد خماسية التعاون أمام الهلال، أنا وش ذنبي".

وأضاف: "الوصول للبغضاء والخصام والعداوة بسبب كرة القدم أو أي شيء آخر هذا تصرف عكس الإسلام، وحرام شرعًا، الإسلام يبحث عن الشيء الذي يؤلف القلوب، والفرقة والعداوة هذه عقوبة من الله".