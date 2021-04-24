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الكلباني: الخصومة والتعصب الكروي حرام شرعا

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث الداعية عادل الكلباني، عن التعصب بين مشجعي الأندية ، مشيرا إلى أن الأمر قد يصل بالبعض للهجر، أو الطلاق إذا كان الزوجان يشجعان ناديين مختلفين.

وقال الكلباني خلال برنامج "عز ": "أحد المسؤولين زعل علي بعد خماسية التعاون أمام الهلال، أنا وش ذنبي".

وأضاف: "الوصول للبغضاء والخصام والعداوة بسبب كرة القدم أو أي شيء آخر هذا تصرف عكس الإسلام، وحرام شرعًا، الإسلام يبحث عن الشيء الذي يؤلف القلوب، والفرقة والعداوة هذه عقوبة من الله".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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