شكرا لمتابعة خبر عن الكلباني: الخصومة والتعصب الكروي حرام شرعا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):تحدث الداعية عادل الكلباني، عن التعصب بين مشجعي الأندية الرياضية، مشيرا إلى أن الأمر قد يصل بالبعض للهجر، أو الطلاق إذا كان الزوجان يشجعان ناديين مختلفين.
وقال الكلباني خلال برنامج "عز الرياضة": "أحد المسؤولين زعل علي بعد خماسية التعاون أمام الهلال، أنا وش ذنبي".
وأضاف: "الوصول للبغضاء والخصام والعداوة بسبب كرة القدم أو أي شيء آخر هذا تصرف عكس الإسلام، وحرام شرعًا، الإسلام يبحث عن الشيء الذي يؤلف القلوب، والفرقة والعداوة هذه عقوبة من الله".