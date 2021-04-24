شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..صحفية لبنانية تفضح حزب الله وتكشف كيف أدخل صناعة الكبتاجون للبنان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بيروت (صدى):

أكدت الصحفية اللبنانية محاسن مرسل، أن المملكة محقة من الجانب الأمني في حظر استيراد الفواكه اللبنانية بسبب تهريب ميليشيا حزب الله مخدر الكبتاجون إلى المملكة.

وقالت محاسن مرسل خلال قناة العربية: إن "هذه الصناعة بدأت في لبنان عام 2006، ونشطت بمنطقة البقاع الشمالي، وأول من أدخل هذه الآلات هو هاشم الموسوي، شقيق نائب حزب الله الإرهابي، حسين الموسوي في منطقة بعلبك".

وأضافت: "أُنشيء المصنع تحت أحد الحسينيات في البلدة وهذه الكلمات عائدة لأحد المراجع الأمنية، واليوم تربط بعض الأجهزة الأمنية بين هذا التصدير وإلقاء القبض على حسن دقو الذي كان محظيًا بتغطية من حزب الله وبعض الجهات القضائية".