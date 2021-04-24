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الحصيني: أمطار وحبات برد على 9 مناطق

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وقد تصحب بحبات برد على عدة مناطق.

وقال الحصيني: الحالة الممطرة في يومها الثالث، متوقع خلال 24 مطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مناطق المدينة المنورة، وتبوك، والشمالية، والجوف وحائل ومرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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