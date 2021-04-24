شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار وحبات برد على 9 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وقد تصحب بحبات برد على عدة مناطق.

وقال الحصيني: الحالة الممطرة في يومها الثالث، متوقع خلال 24 مطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مناطق المدينة المنورة، وتبوك، والشمالية، والجوف وحائل ومرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان".