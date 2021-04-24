شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "القشعمي" يكشف عن شخص باع دكانه للمساهمة في فتح الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف الكاتب محمد القشعمي، عن دور عبدالله حمد النفيسي أول وكيل تجاري للملك عبدالعزيز في الكويت، في فتح الرياض.

وأوضح القشعمي خلال برنامج "الليوان"، أن النفيسي باع دكانه وأعطى قيمة تجارته للملك عبدالعزيز للمساعدة في فتح الرياض، ، كما أرسل له في حصار حائل 200 جمل محملة بالمؤن.

وقال القشعمي: "لما الملك عبدالعزيز عزم على استعادة الرياض النفيسي ما قدر يرافقه فباع محتويات دكانه وساهم في تمويله".

وتطرق القشعمي إلى الحديث عن عبدالرحمن القصيبي في البحرين، موضحا أنه كان أول تاجر عربي يفتح فرعا لتجارته في فرنسا قبل 100 عام، وهو والد غازي القصيبي.

وأشار إلى أن القصيبي كان محبًا للأحساء، وله أدوارا كثيرة في مكة إذ افتتح مساجد ومكتبات، وكان حلقة الوصل بين الملك عبدالعزيز والإنجليز، وتم تعيينه برتبة وزير في وقت الملك سعود وتزوج من مكة.