الملك عبدالعزيز و معركة الشنانة

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???? | نصرٌ استراتيجي حققه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ورجاله ضد جحافل الجيوش العُثمانية في معركة الشنانة التي شكّلت بداية الانتصارات الاستراتيجية في رحلة استعادة الوطن من المُحتلين الغُزاة
تفاصيل أوسع في الحلقة الحادية عشرة من #العصملي
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