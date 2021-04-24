

هراري 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

تحطمت طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو بجمهورية زيمبابوي ووقعت على بعد نحو 30 كيلومترا شرق العاصمة هراري.

وأوضح سلاح الجو في زيمبابوي في بيان له أمس، أن الطائرة كانت في مهمة تدريبية وعلى متنها طياران وفني عندما اختفت عن شاشات الرادار، مما أسفر عن مقتل جميع طاقمها.

// انتهى //

05:08ت م

0036





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تحطم طائرة عسكرية ومقتل أفراد طاقمها في زيمبابوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.