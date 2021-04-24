السعودية اليوم / الهلال الأحمر بالطائف يرفع جاهزيته للتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة



الطائف 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف جاهزيتها للتعامل مع جميع الحالات الإسعافية والطارئة، التي تزامنت مع الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة أمس.

وأوضحت "الهيئة" أن الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر السعودي بالمحافظة، باشرت 81 حالة إسعافية، مبينة أن الفرق الإسعافية على أهبة الاستعداد لمواجهة جميع الظروف المناخية التي تمر بها المنطقة.

كما بينت الهيئة أنه تنوعت البلاغات بين حالات مرضية وحوادث مرورية مختلفة تعاملت معها الفرق الإسعافية، منوهةً في حال وجود حالة طارئة الاتصال على الرقم 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني لطلب الخدمات الإسعافية مع تمنيات السلامة للجميع.

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