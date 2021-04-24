السعودية اليوم / السفير المعلمي يقيم مأدبة إفطار لممثلي وفود دول منظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة



نيويورك 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

أقام معالي مندوب المملكة العربية

وأعرب الحضور عن شكرهم وامتنانهم لوفد ‏المملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك على تنظيم هذه المناسبة.‏

‏// انتهى //‏

04:17ت م

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نيويورك 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واسأقام معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالله ‏بن يحيى المعلمي، مأدبة إفطار للسفراء ممثلي وفود دول ‏منظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة في نيويورك.‏وأعرب الحضور عن شكرهم وامتنانهم لوفد ‏المملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك على تنظيم هذه المناسبة.‏‏// انتهى //‏04:17ت م0033

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