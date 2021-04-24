السعودية اليوم / مصر تسجل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 884 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 220.658 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12.959 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 166.024 حالة .

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القاهرة 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واسسجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 884 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و45 وفاة .وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 220.658 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12.959 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 166.024 حالة .// انتهى //03:44ت م0032

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