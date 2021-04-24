

جدة 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة اليوم - بمشيئة الله -، يفيد بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني مدى الرؤية، على العاصمة المقدسة وعدد محافظات المنطقة ، يشمل محافظة الكامل ، والجموم ، وبحرة، وخليص .

وبين المركز أن الحالة تبدأ الثانية عشرة ظهراً، وتستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

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03:41ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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