السعودية اليوم / الكويت تسجل 9 وفيات و1432 إصابة جديدة بكورونا



الكويت 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

سجلت دولة الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 1432 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 264.198 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1502 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 247.136 حالة .

وبين السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات الكويتية بلغ 222 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 15560 حالة.

// انتهى //

02:32ت م

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الكويت 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واسسجلت دولة الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 1432 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و9 وفيات، وشفاء 1312 حالة.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 264.198 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1502 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 247.136 حالة .وبين السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات الكويتية بلغ 222 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 15560 حالة.// انتهى //02:32ت م0025

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