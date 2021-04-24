السعودية اليوم / "شؤون الحرمين" تطلق مبادرة "ساعة بث" للدروس المترجمة



مكة المكرمة 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي "مبادرة ساعة بث" للدروس المترجمة على منصة منارة الحرمين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام بعدة لغات.

وأشار وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية أحمد بن عبد العزيز الحميدي إلى أن الإدارة العامة للغات والترجمة في أتم جاهزيتها لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من الزوار غير الناطقين بالعربية، والاستفادة القصوى من جميع الخدمات حسب توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

من جانبه بين مدير عام الإدارة العامة للغات والترجمة المهندس مشاري بن سعد المسعودي أن هذه المبادرة تحتوي على عدة برامج من أهمها: أحكام الزكاة، وترجمة معاني سورة الكهف، واقتباسات من خطب أئمة وخطباء المسجد الحرام، وكذلك عرض سيرة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وأدعية مختارة من اقتباسات خطب المسجد الحرام، وأضاف أنه ستبدأ اليوم البرنامج الثاني وهو ترجمة معاني سورة الكهف في تمام الساعة (5) مساءً وحتى (6:22) مساءً عبر منصة منارة الحرمين عن بُعد.

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