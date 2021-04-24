شكرا لقرائتكم خبر عن «العنف الأسري» يباشر حالة فتاة تعرضت للتعنيف في حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم السبت، عن مباشرة ورصد تعرض فتاة للعنف الأسري في حائل.

وقال المركز عبر "تويتر": ‏‏إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول فتاة تتعرض للعنف الأسري، تود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التوضيح، بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري".

وأوضح أنه تم توجيهها إلى الحماية الأسرية في حائل، وجاري التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة".