رجل الأعمال الشثري: محمد بن سلمان وعد وأوفى ورؤيته مطبّقة على أرض الواقع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-24

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال رجل الأعمال خالد الشثري بأن رؤية التطوير الشامل 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قدمت الكثير من التسهيلات لرجال الأعمال، مشيرا إلى أنه في السابق كان رجل الأعمال هو من يبادر، أما اليوم الدولة هي من تبادر كما أنها سبقتنا بمراحل.

ولي العهد ورؤية التطوير:

وأضاف في حديثه لبرنامج المسار-يعرض على قناة السعودية-: عندما تشرفت بلقاء سمو ⁧‫ولي العهد‬⁩ قبل أربع سنوات كنت مستمع لطرحه، واليوم رأيت نتائج هذا الطرح على أرض الواقع.



متابعات الخليج 365 أولوية:

ونوه الشثري بالمتغيرات الكبيرة التي شهدتها المملكة خلال الأربع سنوات الماضية في جميع الجوانب، ليس فقط فيما يتعلق بالقطاع الخاص ورجال الأعمال، بل شمل التطوير كل ما يتعلق بالمواطن السعودي.

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