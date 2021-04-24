شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. رجل الأعمال الشثري: "ميولي تجارية من عمر 6 سنوات" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد رجل الأعمال خالد الشثري، على أهمية اهتمام الآباء بميول أبنائهم منذ الصغر، موضحا أهمية ذلك فيما سيكونون عليه مستقبلا.

وقال الشثري خلال برنامج "المسار": "من عمر 17 سنة وتفكيري متجه إلى أن أكون رجل أعمال، ولذلك كنت عازف عن مواصلة الدراسة الرسمية بشكل منتظم".

وأضاف: "ليت الآباء يتجهون لميول أبنائهم، أنا ميولي كانت تجارية من عمري 6 سنين، وفي عمر الـ 18 توظفت".

وتابع: "تفكيري كان متجه إلى أني بصير رجل أعمال وبكبر وبنجح، لذلك أركز على مبدأ الانتباه لميول الأبناء"، مشيرا إلى تشجيع جدته له بقولها له: " يا وليدي شق طريقك".

وأجاب على سؤال "دخلت لسوق الأسهم عام 1998م، وفي ذهنك أن تكون مستثمر أم مضارب؟" قائلا: "لأكون مستثمر"، موجها نصيحة للمستثمرين: "لا تضع بيضك في سلة واحدة، ما في رجل أعمال يضع كل استثماراته في مجال واحد".

وفي سياق آخر، أوضح الشثري أن ترتيبه بين أخوته الأول سنًا، والثاني بعد أخيه الذي توفى طفلا، موضحا أن عددهم 15 أخا من أمين اثنين، قائلا:" أنا معدد لكني لست مثل الوالد في الانتاج".