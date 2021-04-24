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متحدث الصحة: الالتزام بالاحترازات واجب ديني وإنساني

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس .

وقال العبدالعالي: "عند الذهاب لأي نشاط يجب التقيد بالاحترازات، ومن أهمها لبس الكمامة وترك المسافات الآمنة والحذر من التجمعات".

وأضاف: "من المهم جداً الالتزام بفترة العزل المنزلي للمصاب، وفي حالة المخالطة التقيد بالحجر المنزلي، الالتزام واجب ديني وإنساني وأمانة ومسؤولية".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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