شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: الالتزام بالاحترازات واجب ديني وإنساني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا

وقال العبدالعالي: "عند الذهاب لأي نشاط يجب التقيد بالاحترازات، ومن أهمها لبس الكمامة وترك المسافات الآمنة والحذر من التجمعات".

وأضاف: "من المهم جداً الالتزام بفترة العزل المنزلي للمصاب، وفي حالة المخالطة التقيد بالحجر المنزلي، الالتزام واجب ديني وإنساني وأمانة ومسؤولية".