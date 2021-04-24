أخبار السعودية اليوم.. تفاصيل محاولة انتحار فتاة عسير.. وربط بيانات رحلات المسافرين مع «توكلنا».. وحالتان مسموح لهما بالسفر

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة الموافق 23 إبريل 2021 م منها: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المُعطاة في المملكة إلى 7.8 مليون، وربط بيانات رحلات المسافرين مع «توكلنا».. وحالتان مسموح لهما بالسفر، وتفاصيل محاولة انتحار فتاة عسير.

الطيران المدني: ربط بيانات رحلات المسافرين مع «توكلنا».. وحالتان مسموح لهما بالسفر

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميمًا لكل شركات الطيران العاملة في المملكة وللهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بسرعة ربط بيانات رحلات المسافرين في تطبيق «توكلنا» بشكل عاجل، على أن يقتصر إصدار بطاقة صعود الطائرة على المسافرين الذين تكون حالتهم الصحية في التطبيق «محصّن» أو «لم تثبت إصابته»، اعتبارًا من أمس (الخميس).

تفاصيل محاولة انتحار فتاة عسير.. ورقة تقسيم إرث وراء الحادث وأحد أشقائها فر هاربًا

كشفت إمارة منطقة عسير عن تفاصيل محاولة فتاة إيذاء نفسها بتناول دواء والدتها، مؤكدة أن الفتاة ادعت إجبارها من قبل أشقائها على توقيع ورقة تقسيم الإرث.

«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المُعطاة في المملكة إلى 7.8 مليون

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 7.8 مليون جرعة.

«الغذاء والدواء» تغلق 124 منشأة مخالفة وتغرم 531 أخرى

نفذت الهيئة العامة للغذاء والدواء 11.727 جولة تفتيشية على المنشآت الخاضعة لإشرافها خلال شهر مارس الحالي، وأسفرت الجولات عن رصد 1155 مخالفة، وإغلاق 124 منشأة، بالإضافة إلى تغريم 531 منشأة أخرى لمخالفتها أنظمة الهيئة.

إغلاق 18 مسجدًا في 4 مناطق بعد تسجيل إصابات بكورونا بين المصلين

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الجمعة، إغلاق 18 مسجدًا مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

«الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 9 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، الأحوال الجوية ليوم غد السبت، لافتًا إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 9 مناطق.

القمر العملاق ينير سماء المملكة مرتين خلال شهر.. وفلكي يوضح أسباب الظاهرة

يظهر القمر العملاق في سماء المملكة العربية السعودية بإذن الله بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 27 أبريل الجاري عند الأفق الشرقي وذلك بحجم أكبر يقدر بنحو 14%، وبسطوع أكثر بنحو 30% مما هو عليه في أبعد نقطة بسبب اكتمال القمر بدرًا عند الساعة 6:31 صباحًا بتوقيت المملكة ومروره في أقرب نقطة من الأرض عند الساعة 6:22 مساءً على مسافة 357.615 كم من الأرض.

النيابة تكشف عقوبة جريمة تعمد نقل عدوى كورونا إلى الآخرين

كشفت النيابة العامة، عن عقوبة جريمة تعمد نقل عدوى فيروس كورونا إلى الآخرين.

كيف كان النبي محمد يقرأ القرآن الكريم؟.. القارئ الغزالي يجيب

أوضح القارئ محمد الغزالي طريقة قراءة النبي صلي الله عليه وسلم للقرآن الكريم، غير أنه رفض تحديد مقام الذي كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم.

بعد إقرار القواعد من الوزراء.. ما هي عقارات الدولة وما عقوبة التعدي عليها؟

نشرت جريدة «أم القرى» قرار مجلس الوزراء رقم 487 وتاريخ 24/08/1442هـ، بالموافقة على قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات.

أمانة جدة تغلق مستودعات مخالفة وتطبق الحد الأعلى من لائحة الجزاءات والغرامات

أغلقت أمانة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية أمس سبعة محال للمواد الغذائية بالإضافة لثلاثة مستودعات مخالفة وموقع شعبي يستغل في تحضير وتخزين المواد الغذائية بنطاق البغدادية حيث جرى مصادرة وإتلاف 170 كلغم من اللحوم و160 كلغم معجنات وأغذية جاهزة.

متحدث «مكافحة المخدرات»: 75 % من الضبطيات واردة من «لبنان»

كشف المتحدث الرسمي لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي، اليوم الجمعة، عن أسباب منع وزارة الداخلية دخول الخضراوات والفاكهة اللبنانية، مشيرًا إلى نسبة المضبوطات الواردة من لبنان بلغت أكثر 75% من إجمالي الضبطيات.

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