عبدالعزيز اليماني يكشف سر ثروة خاله الشيخ صالح كامل

كشف عبدالعزيز اليماني، السر وراء الثروة والنعيم اللذين حظيا بهما خاله الراحل الشيخ صالح كامل، مشيرًا إلى واقعة غريبة حكاها له والده محمد اليماني، وبعدها تحولت أحوال خاله تمامًا.

وخلال لقاء مع برنامج "من الصفر" على فضائية "إم بي سي"، قال عبدالعزيز يماني ابن شقيقة الشيخ صالح كامل: كان خالي وأبي جالسين في مكان خدمة الحجيج أعلى سطح الأتوبيس، فدعا خالي: "يارب ارزقني 1000 مليون والحمالة عليك" فسأله والدي:" يا صالح.. ألف مليون وتبقى كمان الحمالة على ربنا؟"، فرد عليه خالي:" أطلب من ربنا.. أنت مالك".

وأضاف: في هذا الزمن لم يكن هناك ألف مليون ولا حتى 100 ألف ريال.. ولكنه سبحانه وتعالى حقق أحلامًا كثيرة.. والمهم ليس ما تحقق ولكن ما صار به.. بركة ربنا، وأهمها رضا الوالدين وخدمة الناس.. من فترة كنت مع خالي صالح وكان يدعو وأنا واقف بجواره، وبعد ما انتهى قلت له:" نسيت تقول الحمالة عليك"، فضحك كثيرًا وسألني ما أدراك بذلكن فقلت له والدي قال لي.

في السياق ذاته، تحدث وزير الإعلام السابق عبد العزيز خوجة عن صالح كامل، قائلا: أنه شخصية قيادية من الأساس، وخلال جلوسه في أي مناسبة تجده قائدًا للمجموعة، وأساتذته كانوا يحبونه ومن كثرة الالتفاف حوله كنت تحسبه عضوًا في هيئة التدريس.

من ناحيته قال ناجي ناظر، نائب رئيس مجموعة "دلة البركة" سابقًا: كان الشيخ صالح كامل واحدًا من اثنين كانا يستقلان السيارات بالجامعة.. كان يصطحبنا لنسلم على والده، رحمة الله بمجلس الوزراء آنذاك، حتى صرنا أصحابًا وأهلا له.

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