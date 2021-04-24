اخبار السعوديه

عاجل «الصحة»: تسجيل أكثر من 8 ملايين جرعة متلقاة من لقاح كورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل «الصحة»: تسجيل أكثر من 8 ملايين جرعة متلقاة من لقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل أكثر من 8 ملايين جرعة متلقاة من لقاح كورونا في المملكة وفق الأرقام التقديرية.

يشار إلى أن الوزارة أكدت على حسابها الرسمي على "تويتر"، أن اللقاح أهم وسيلة لإيقاف فيروس كورونا، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الاحترازات الوقائية، لتقليلها فرص الإصابة بالفيروس أو نشره بين الآخرين.

كما عملت على بث روح الإطمئنان بين المواطنين قائلة: " لقاح كورونا بإذن الله سيجعل الوباء من الماضي، والمعاناة من الذكريات".

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا