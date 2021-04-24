شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل «الصحة»: تسجيل أكثر من 8 ملايين جرعة متلقاة من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل أكثر من 8 ملايين جرعة متلقاة من لقاح كورونا في المملكة وفق الأرقام التقديرية.

يشار إلى أن الوزارة أكدت على حسابها الرسمي على "تويتر"، أن اللقاح أهم وسيلة لإيقاف فيروس كورونا، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الاحترازات الوقائية، لتقليلها فرص الإصابة بالفيروس أو نشره بين الآخرين.

كما عملت على بث روح الإطمئنان بين المواطنين قائلة: " لقاح كورونا بإذن الله سيجعل الوباء من الماضي، والمعاناة من الذكريات".