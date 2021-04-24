المسند يتوقع استمرار الحالة المطرية الثانية على مناطق المملكة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، اليوم السبت بأن تستمر الحالة المطرية الرمضانية الثانية ليومها الثاني.

الحالة المطرية تؤثر على كل من:

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بـ تويتر: من المتوقع أن تؤثر الحالة المطرية على أجزاء من مرتفعات عسير والباحة، وعلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف، وربما غربي كل من حائل والقصيم.



الرياح جنوبية:

وتابع بالقول: تكون الرياح جنوبية مثيرة للغبار قد تنشط في ⁧‫الجوف‬⁩ ⁧، والحدود الشمالية.



شارك الخبر