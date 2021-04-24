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شكرا لقرائتكم المسند يتوقع استمرار الحالة المطرية الثانية على مناطق المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-24
وأضاف في تغريدة عبر حسابه بـ تويتر: من المتوقع أن تؤثر الحالة المطرية على أجزاء من مرتفعات عسير والباحة، وعلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف، وربما غربي كل من حائل والقصيم.
وتابع بالقول: تكون الرياح جنوبية مثيرة للغبار قد تنشط في الجوف ، والحدود الشمالية.
المسند يتوقع استمرار الحالة المطرية الثانية على مناطق المملكة
الرياح جنوبية مثيرة للغبار تنشط في الجوف والحدود الشمالية
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، اليوم السبت بأن تستمر الحالة المطرية الرمضانية الثانية ليومها الثاني.
الحالة المطرية تؤثر على كل من:
وأضاف في تغريدة عبر حسابه بـ تويتر: من المتوقع أن تؤثر الحالة المطرية على أجزاء من مرتفعات عسير والباحة، وعلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف، وربما غربي كل من حائل والقصيم.
الرياح جنوبية:
وتابع بالقول: تكون الرياح جنوبية مثيرة للغبار قد تنشط في الجوف ، والحدود الشمالية.
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