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المسند يتوقع استمرار الحالة المطرية الثانية على مناطق المملكة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-24

المسند يتوقع استمرار الحالة المطرية الثانية على مناطق المملكة

الرياح جنوبية مثيرة للغبار تنشط في الجوف والحدود الشمالية

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، اليوم السبت بأن تستمر الحالة المطرية الرمضانية الثانية ليومها الثاني.

الحالة المطرية تؤثر على كل من:

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بـ تويتر: من المتوقع أن تؤثر الحالة المطرية على أجزاء من مرتفعات عسير والباحة، وعلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف، وربما غربي كل من حائل والقصيم.
المسند يتوقع استمرار الحالة المطرية الثانية على مناطق المملكة - متابعات الخليج 365

الرياح جنوبية:

وتابع بالقول: تكون الرياح جنوبية مثيرة للغبار قد تنشط في ⁧‫الجوف‬⁩ ⁧، والحدود الشمالية.
المسند يتوقع استمرار الحالة المطرية الثانية على مناطق المملكة - متابعات الخليج 365
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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