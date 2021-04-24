السعودية | وزير الشؤون الإسلامية: العمل بالإجراءات الاحترازية واجب شرعي

شكرا لقرائتكم وزير الشؤون الإسلامية: العمل بالإجراءات الاحترازية واجب شرعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن كل من يتهاون بالعمل بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا آثم، مضيفاً أن العمل بها واجب شرعي ومسؤولية وطنية.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، تزامناً مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في السعودية بحسب ما تظهره بيانات وزارة الصحة.

إجراءات للوقاية من كورونا في أحد مساجد الرياض (أرشيفية)

وقال آل الشيخ: "مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا والذي تسبب أيضاً في زيادة عدد المساجد المغلقة مؤقتاً، أحث إخواني منسوبي المساجد والمصلين بالأخذ بتعليمات وزارة الصحة، للوقاية من الوباء وحماية المجتمع. وأؤكد أن فعل الأسباب واجب شرعي ومسؤولية وطنية يأثم كل من تهاون في القيام بها".

يذكر أن هذه التغريدة تأتي في إطار عشرات التغريدات التي يحرص وزير الشؤون الإسلامية على بثها عبر حسابه في "تويتر" لتوجيه مختلف شرائح المجتمع، لا سيما منسوبي المساجد والمصلين، بضرورة الأخذ بالاشتراطات الصحية والعمل بالبروتوكولات الوقائية لضمان سلامتهم من فيروس كورونا.