شكرا لقرائتكم خبر عن منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزير الداخلية: أمن المملكة «خط أحمر»

قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية عبر تويتر، إن «أمن المملكة خط أحمر»، جاء ذلك تعقيبا لسموه على خبر ضبط 2.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر مخبأة في إرسالية فاكهة لبنانية.

ضمانات كافية

وقررت وزارة الداخلية منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً غدا الأحد، وذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة.فيما علق وزير الداخلية عبر تغريدة على حسابة الشخصي بتوتير قائلا: «أمن المملكة خط أحمر».

التزامات واتفاقيات

ويأتي القرار انطلاقاً من التزامات المملكة وفقاً للأنظمة الداخلية وأحكام الاتفاقيات الدولية في شأن محاربة تهريب المخدرات بجميع أشكالها، وبعد ملاحظة الجهات المعنية تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة، سواءً من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواق المملكة أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة للمملكة، وأبرز تلك الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب الخضروات والفواكه.

سلامة وأمن

كما يأتي القرار نظراً إلى عدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة، على الرغم من المحاولات العديدة لحث السلطات اللبنانية المعنية على ذلك، وحرصاً على حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها من كل ما يؤثر على سلامتهم وأمنهم.

متابعة ورصد

وتواصل وزارة الداخلية بالاشتراك مع الجهات المعنية متابعة ورصد الإرساليات الأخرى القادمة من الجمهورية اللبنانية، للنظر في مدى الحاجة إلى اتخاد إجراءات مماثلة تجاه تلك الإرساليات. وأكدت الوزارة استمراراها في رصد كل ما من شأنه استهداف أمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها من آفة المخدرات، سواءً من الجمهورية اللبنانية أو من غيرها من الدول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لها.

5 متهمين

وفي سياق متصل، أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان، وضبطت «5» متهمين.

ضربات استباقية

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان.

إجراءات نظامية

وأوضح أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة حفر الباطن، وهم «5» متهمين، منهم «4» مواطنين، ونازح. وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.

حبوب كبتاجون

وتمكنت الجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر 5.3 مليون حبة، مُخبأة ضمن إرسالية فاكهة «رمان». وأوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد النعيم أنه وفقًا لمعايير الخطورة تم استهداف الإرسالية التي كانت في طريقها من جمهورية «لبنان» إلى المملكة، وعند وصولها إلى الميناء تمكّنت الجمارك السعودية من العثور على 5.383.400 حبة كبتاجون مُخبأة داخل إرسالية فاكهة «رمان» بحيث جرى إخفاء تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون بطريقة فنية داخل «ثمار الرمان». لافتا إلى ضبط المستقبِل داخل المملكة.