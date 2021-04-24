شكرا لقرائتكم خبر عن «بر الأحساء» ترمم 65 منزلا في عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ساهم برنامج «دلنا على فقير»، الذي طرحته جمعية البر بمحافظة الأحساء، منذ عدة أعوام، في إنهاء معاناة كثير من الأسر المتعففة التي تقطن ضمن نطاقها الجغرافي، وذلك بواسطة فاعلي الخير الذين يرشدون الجمعية إلى تلك الأسر، إذ تمكنت خلال عام 2020م، من ترميم 65 منزلا.

وأوضح مدير إدارة الشراكات والإعلام وليد البوسيف، أنّ الجمعية سلّمت أسرة مواطن في العقد السادس من عمره ويعيل أسرة مكونة من زوجة وابن في العقد الثاني منزلهم، وذلك بعد انتهاء أعمال الترميم، التي نفذتها، بعد إبلاغ أحد فاعلي الخير الجمعية عبر رابط «دلنا على فقير» يعاني من ظروف صحية ومادية تعيقه عن تحسين منزله المتهالك.

وأوضح أن فريقا من إدارة المراكز ورعاية المستفيدين تابع حالة الأسرة وتأكد من المعلومات الواردة للجمعية، ومطابقتها للشروط والتنظيمات المرعية في هذا الجانب.

من جهته، أوضح مدير إدارة المراكز ورعاية المستفيدين د. عبدالمنعم الحسين، أنّ الجمعية مستمرة في أعمال الترميم وتحسين منازل المستفيدين من خلال برنامج الترميم وفق الشروط والمتطلبات الفنية لأمانة محافظة الأحساء، والذي يلقى دعما ومساهمة من أهل الخير، كما تحرص الجمعية من خلاله على تأمين حياة كريمة وآمنة للأسر المستفيدة.

وأشار «الحسين» إلى أنّ الجمعية وقفت على منزل المستفيد قبل البدء بأعمال الترميم، واتضح أنّ المنزل يقع ضمن نطاق الجمعية وأنّ الأسرة في أمسّ الحاجة لأعمال الترميم نظرا لتهالك المنزل وقلة ذات اليد، وقد باشرت الجمعية أعمال الترميم للمنزل الذي مضى على بنائه أكثر من 35 عامًا.

وتمثلت أعمال الترميم في إعادة تأهيل السطح بشكل كامل، وإضافة غرفة جديدة في السطح، وكذلك إضافة دورة مياه جديدة بكامل تجهيزاتها، ومعالجة السّطح من الترشيح، بالإضافة إلى العديد من أعمال التشطيبات من أصباغ وسيراميك وديكور.