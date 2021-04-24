شكرا لقرائتكم خبر عن 5986 مستفيدا من خدمات «بر عنيزة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم جمعية البر الخيرية في محافظة عنيزة «خير»، العديد من البرامج الرعوية والتنموية لـ 5986 مستفيداً من الأيتام والأرامل والمطلقات وكبار السن والمحتاجين من سكان محافظة عنيزة.

وتسدد الجمعية أجرة المنازل، بالإضافة إلى صيانتها والمساهمة في تعمير وشراء المنازل، كما تقدم لهم مساعدات نقدية وعينية وسلالا غذائية وأجهزة منزلية وأثاثا ووسائل نقل للمحتاجين، كما تساهم في علاج المستفيدين بالتنسيق مع الأجهزة الصحية الحكومية، وتفريج كرب المحتاجين ممن تعرضوا إلى نازلة أو حادثة طارئة تتطلب تقديم المساعدة لهم، كما تساهم الجمعية في كفالة الأيتام وتزويج الشباب وتقديم برامج الكسوة لهم.