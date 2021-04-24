شكرا لقرائتكم خبر عن «كسوة العيد»تسعد 3571 يتيما وأرملة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت حملة «ادخر لآخرتك» التي أطلقتها جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية تحقيق نجاحاتها وسط تفاعل من المجتمع، إذ اكتمل مشروعا السلة الرمضانية وذبيحة رمضان، وأطلقت الجمعية مشروع كسوة العيد الذي يسعى المشروع لإسعاد 3571 أما ويتيما ويتيمة بتكلفة قدرها 514 ألف ريال.

وأوضح مدير عام الجمعية عبدالله الخالدي أن مشروع كسوة العيد يهدف لإسعاد اليتيم وإدخال البهجة والسرور عليه في المناسبات والأعياد، من خلال تحويل مبلغ الكسوة لحساب اليتيم نقدا، لشراء الكساء الذي يرغب فيه، بواقع 200 ريال لكل فرد.

وبيَّن الخالدي أن الجمعية تسعى لإتاحة الفرصة للجميع للمساهمة في دعم الأيتام وأسرهم من خلال منصة بناء والتبرع إلكترونياً بكل يسر وسهولة وبوسائل آمنة وموثوقة من خلال موقعها الإلكتروني https://new.benaa.org.sa.