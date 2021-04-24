شكرا لقرائتكم خبر عن 65 مبادرة بيئية سعودية في احتفالية «يوم الأرض» بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة بيوم الأرض الـ 51 لعام 2021م تحت شعار «استعادة أرضنا» بتنظيم ندوة علمية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال البيئة؛ بهدف نشر المعرفة البيئية وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية التي يواجهها كوكب الأرض واستعراض الجهود القائمة والمبادرات المستقبلية للحفاظ على البيئة واستدامتها.

وافتتح الندوة وكيل الوزارة لشؤون البيئة د. أسامة فقيها وتطرق خلالها إلى مبادرتي السعودية الخضراء والتي تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة، والشرق الأوسط الأخضر والتي تستهدف زراعة 40 مليار شجرة التي أعلنت عنها المملكة مؤخراً، مؤكدا أن رؤية المملكة 2030 أولت حماية البيئة أهمية قصوى، من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للبيئة التي تشمل 65 مبادرة بيئية بتكلفة تتجاوز 50 مليار ريال تتناول مختلف الجوانب البيئية كتعزيز الالتزام البيئي، وتعزيز إدارة النفايات وحماية البيئات البحرية والبرية.

بدوره، تحدث د. بول مارشال من نيوم، عن المشروع الواعد «ذا لاين» كما استعرض الجهود القائمة للحفاظ على الطبيعة في منطقة نيوم، كما تناول د. بارون أور من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «UNCCD» تأثير ظاهرة التصحر والجفاف على البيئة وأهمية حماية الغطاء النباتي وتنميته لمكافحة تلك الظاهرة، فيما استعرضت عطاف شحادة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة «UNEP» أبرز التحديات البيئية التي يتعرض لها كوكب الأرض في الوقت الراهن.

ونوهت د. راكيل بيكسوتو من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» إلى أهمية حماية النظم البيئية للشعاب المرجانية ودورها الهام في البيئة البحرية، كما أشار د. جيرمايا نيجرو من منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» إلى الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية من أجل حماية الأرض والحفاظ على مواردها للأجيال القادمة.