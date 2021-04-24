شكرا لقرائتكم خبر عن سلال غذائية للأسر الأشد حاجة باليمن وفلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للأسر الأشد حاجة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بدولة فلسطين، بالتعاون مع الشريك المنفذ الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وذكر ممثل الهيئة الخيرية الأردنية محمد خضر، أنها سلمت سلالا غذائية للمحتاجين تحتوي على 10 أصناف غذائية أساسية.

وثمن خضر استمرار توزيع السلال الغذائية للأسر المحتاجة في فلسطين والمقدمة من المملكة العربية السعودية، ممثلة بالمركز للعام الثالث على التوالي، ويتم في كل عام تقديم أكثر من 1200 سلة غذائية موزعة بين الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

ويأتي توزيع السلال الغذائية وفق الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في دولة فلسطين لتخفيف معاناتهم والوقوف بجانبهم خلال شهر رمضان المبارك، كما وزع المركز سلالا غذائية رمضانية للأسر الأشد حاجة في محافظة عدن ـ وجرى توزيع 10 أطنان و700 كيلو جرام من السلال الغذائية الرمضانية في مديريات الشيخ عثمان ودار سعد وكريتر، استفاد منها 700 فرد، كما واصل المركز، توزيع السلال الغذائية للأسر الأشد فقرًا والنازحة بمحافظة المهرة اليمنية، وجرى توزيع 13 طنًا و900 كيلو جرام من السلال الغذائية في مديريتي المسيلة وسيحوت، استفاد منها 780 فردًا.