شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بمعرض القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، داخل معرض القرآن الكريم، الذي يقام خلال شهر رمضان المبارك بالتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام، عدة خدمات أبرزها «ترجمة معاني القرآن، وإحصائيات القرآن، وإحصائيات المقرأة، وحقيبة الزائر الرقمية، وكلمات عن القرآن، وقسم لكسوة الكعبة المشرفة، وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطبيق مصحف الحرمين».

ويتكون المعرض الذي يعمل يومياً من 12 ظهراً - 2 صباحا من أقسام مختلفة تعنى بالقرآن الكريم، ويحوي القسم الخاص بمراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة، فيلما تعريفيا يعرض عبر الشاشات الموجودة بالمعرض، وعلى مراحل نسيج كسوة الكعبة، وأدوات غسل الكعبة المشرفة.