شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مصليات توسعة الملك فهد والسطح بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للحشود والتفويج أمس، الدور الأول من توسعة الملك فهد والسطح بالمسجد الحرام للمصلين للرجال والنساء حاملي تصاريح الصلاة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج م. أسامة الحجيلي أن ذلك يأتي في سبيل تسخير جميع الإمكانات للتسهيل وتوفير الراحة للمصلين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، وذلك لسلامة قاصدي بيت الله، مبينا أنه تم فتح أبواب الدخول لحاملي التصاريح من خلال باب سلم الشبيكة الكهربائي، باب 70، باب 74، باب 84، سلم الملك فهد الكهربائي لتسهيل دخول المصلين وكبار السن عبر الأبواب والسلالم الكهربائية.