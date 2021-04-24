شكرا لقرائتكم خبر عن إغاثة نازحي 3 ولايات نيجيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم النازحين في مدينة مايدوقري التابعة لولاية برنو النيجيرية السلال الغذائية الرمضانية المخصصة للنازحين في ولايات «يوبي، وزمفرا، وبرنو»، ويستفيد منها 100 ألف فرد.

حضر التدشين نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا إبراهيم الغامدي، ومسئولون من وكالة إدارة الطوارئ النيجيرية وحكومة ولاية برنو، وفريق من المركز.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للدول الشقيقة والصديقة خلال شهر رمضان لعام 1442.