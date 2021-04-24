شكرا لقرائتكم خبر عن «رعاية تلطيفية» بمجمع الملك عبدالله الطبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة د. خالد الثمالي أمس مسار الرعاية التلطيفية الذي يهدف إلى الرقي بجودة الحياة للمرضى، الذين يعانون من أمراض تهدد الحياة ولا يمكن الشفاء منها عن طريق تقديم الخدمات الصحية من خلال فريق طبي متكامل من جميع التخصصات الصحية للمريض وذويه لتقديم الدعم النفسي والمعنوي، إضافة لمسار الولادة الآمنة للعناية بالمرأة الحامل وجنينها في مختلف مراحل الحمل ابتداءً من مرحلة ما قبل الحمل وفي فترة التسعة أشهر وأثناء ولادة الطفل وحتى بلوغه سن الخامسة من عمره بالشراكة مع مركز صحي خالد النموذجي التابع للمجمع الطبي.

وأوضحت مسؤول مكتب نموذج الرعاية المستقبلية د. هناء الجهني أن تطبيق مسارات نموذج الرعاية المستقبلية يتركز على تحسين تجربة المرضى وذويهم، ومساعدتهم في إدارة الحالة الصحية لهم ذاتياً والتنسيق لتلقي الخدمة بين مختلف مستوياتها لسد الثغرات الموجودة حالياً في نظام الرعاية.