شكرا لمتابعة خبر عن القشعمي يروي تفاصيل رحلته في استقصاء تاريخ معتمدو الملك عبدالعزيز ووكلاؤه في الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روي الكاتب محمد القشعمي تفاصيل رحلته المثيرة في استقصاء تاريخ معتمدو الملك عبدالعزيز ووكلاؤه في الخارج.

وقال القشعمي خلال برنامج " الليوان": " في البداية استهواني الموضوع لما وقعت على كتاب (توحيد المملكة العربية السعودية) تأليف محمد المانع باللغة الانجليزية، وترجم في عام 1401".

وتابع: "لما لاقيت الكتاب قبل 40 سنة تقريبا استهواني نقطة: "أن الملك عبد العزيز قبل أن يصبح ملكا كان يعتمد على التجار المستقرين في المدن الاخرى منهم عبد الله الفوزان في مومباي وعبداللطيف المنديل في العراق وعبد الله النفيسي الكويت وفوزان السابق في مصر، وغيرهم".

وأضاف: "لما شفت أسامي التجار هؤلاء لم يأخذوا حقهم من الشهرة رغم أنهم ساهموا في توحيد المملكة، ولو سألت أي واحد في المملكة من فلان لن يعرفوا دورهم".

واستكمل: "رأيت أنه لا بد من جمع معلومات عن هؤلاء، وكتبت عنهم مقالات مبتدئة عن كل واحد منهم، واقترحوا أن أقدم تلك المقالات كلها كمشروع، وفزت مع اخرين بجائزة توثيق تاريخ الجزيرة".

وأشار إلى أن المقالات طُبعت ككتاب في مجلة الدارة، كما طبعها أيضا في مصر ولاقت اقبالا كبيرا في دول الخليج.